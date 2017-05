"Soy hombre... somos animales", así Valentino Lanús justificó sus infidelidades a Jacky Bracamontes

A casi un mes del lanzamiento de 'La pasarela de mi vida', la autobiografía de la actriz y conductora Jacky Bracamontes, uno de sus exnovios, el galán Valentino Lanús admitió que la autorizó a incluir lo que había ocurrido en su relación.

Según declaró a la agencia Notimex, Lanús, de 42 años, dudó en un principio en darle luz verde a Bracamontes para que relatara lo que fue su idilio de más de cuatro años. ¿Quién, en su sano juicio, habría querido que se publicara la justificación que le dio a la actriz para haberla engañado con la coprotagonista de una telenovela y otras mujeres?



La conductora de 37 años recordó en su libro que cuando confrontó a Lanús con todas sus infidelidades, él las aceptó y de rodillas le pidió perdón explicándole lo siguiente: "Jacky, no creas que lo que hice fue porque no te amo, te amo con todo mi corazón, pero soy hombre y los hombres somos así. La fidelidad no está hecha para nosotros. Somos animales, tenemos un instinto capaz de contradecir nuestros sentimientos".

Y en ese momento, ella se juró encontrar un hombre que le fuese fiel, "la excepción a la regla".



Hoy día, tanto Jacky Bracamontes como Valentino Lanús están casados. Del pasado, al menos al galán, nada le interesa recordar pues “tengo a mi familia (su esposa María y su hija María Magdalena) y soy feliz con mi vida de ahora”, dijo a Notimex.

Tal vez por eso no ha leído 'La pasarela de mi vida', un proyecto que al final decidió apoyar porque entiende que a través del mismo las nietas de Jacky Bracamontes podrán conocerla. “Mi filosofía de vida es de aquí pa' delante y evolucionar, no me gusta mucho voltear mucho para atrás si la vida está esperando”, dijo el actor mexicano.



Aquí, decodificando el Universo con Maria Magdalena ! 😉 . 📷 @valentinolanus_ febrero 2017. A post shared by Valentino Lanús (@valentinolanus_) on Mar 23, 2017 at 3:42am PDT

Jacky Bracamontes no había ganado la corona de Nuestra Belleza México cuando en el 1999, durante una visita a la ciudad de México, en un antro de El Pedregal conoció a "un joven de pelo largo negro y ojos color miel", con quien la pasó fenomenal. Al final de la noche, él le pidió su número de teléfono y lo anotó en la palma de su mano. Sin embargo, nunca la llamó.

Unos meses más tarde, la tapatía de 6 pies de estatura (1.82 m) ganó la corona de Nuestra Belleza México y como parte de su preparación, se tuvo que mudar por un tiempo al DF. A finales del año 2000, regresó a Guadalajara para participar en el Desfile de las Estrellas y de paso celebrar la temporada navideña con su familia. Poco antes de su cumpleaños, el 23 de diciembre, acudió de chaperona de su hermana Alina al antro 'Vangó' y allí una de sus mejores amigas de la infancia le presentó al galán del momento, Luis Alberto Lanús, mejor conocido como Valentino Lanús. El mismo guapo de cabello largo que había conocido meses antes en El Pedregal.



Otra amiga de Jacky Bracamontes contactó a Valentino Lanús para invitarlo al cumpleaños de Miss México 2001 festejo al que llegó incluso antes de tiempo. Desde ese día comenzaron una relación que se extendió por más de cuatro años y en la que los detalles románticos abundaron tanto como escaseó la honestidad por parte del entonces "animal" infiel. Si no llega a ser por un chófer y la encargada de limpieza de uno de los apartamentos, quienes finalmente le quitaron la venda de los ojos a la hoy esposa de Martín Fuentes, otra habría sido la historia en 'La pasarela de mi vida'.



