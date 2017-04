Sólo Lucía Méndez puede resolver el misterio sobre su colaboración con Banda MS

Casi un mes después de que la artista mexicana Lucía Méndez asegurara en una entrevista radial que entre sus planes estaba la grabación de un tema junto a la Banda MS, dos de los músicos de la agrupación insistieron en que no saben nada de ese proyecto.

En entrevista para Despierta América, Oswaldo Silvas y Alan Ramírez, dos de los vocalistas de Banda MS, reiteraron el pasado fin de semana que entre sus planes no está grabar con la artista de amplia trayectoria.

"No hombre, yo no me enteré de eso... Nadie me ha dicho 'sí se le invitó' o 'hay planes'", soltó Oswaldo Silvas cuando se le preguntó para cuándo y qué tema estaría grabando con Méndez. "A lo mejor fue con la oficina", añadió Ramírez, intentando disipar las dudas que pudieran surgir en torno a lo que anunció la cantante y actriz.

El 9 de marzo, durante una entrevista con René Franco, en el programa radial 'La Taquilla', Lucía Méndez conversó sobre su regreso a los palenques. En ese contexto, adelantó que Banda MS la invitó a grabar un tema.

"Realmente me emocionaría mucho porque es una banda muy querida", expresó en esa entrevista y más tarde, citada por otros medios en México, elaboró que su contrapropuesta para la agrupación fue grabar 'Cielo rojo', una de sus canciones favoritas.



A quién se lo propuso y quién la invitó es lo que tendría que aclarar la artista, que no ha estado disponible para aclarar la información, a raíz del desconocimiento que tienen los portavoces de Banda MS.

Pudo haberse equivocado de banda, más si quisiera grabar con la MS, Oswaldo Silvas afirmó que tiene las puertas más que abiertas. "Mira, la señora (Lucía Méndez) es muy talentosa y sabemos la gran capacidad que tiene tanto para actuar, para cantar, para todo lo que hace. Entonces, cualquier cosa que pudiéramos adaptar para ella se va a escuchar perfectamente bien".



