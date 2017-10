Sigue el escándalo: denuncian a grupo ‘Pussycat Dolls’ como red de prostitución

La hawaiana Nicole Scherzinger es ex vocalista del grupo de hermosas mujeres: Pussycat Dolls. En mayo de 2010 ganó la décima temporada de ‘Dancing with the Stars’ y, en la actualidad, el sencillo ‘Heartbeat’, el cual canta junto a Enrique Iglesias, es uno de los preferidos del público. Además de ser talentosa y sexi, Nicole tiene una relación desde 2007 con el piloto de Fórmula 1, Lewis Hamilton. ¡Wow! Foto: Getty Images

