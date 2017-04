Sherlyn es criticada por leer en bikini

Sherlyn celebró el Día Internacional del Libro subiendo a sus redes sociales una foto donde se le ve en bikini, caminando por una piscina, leyendo un libro.

"El mejor regalo que me hicieron mis papás fue el amor por los libros, con eso me dieron las puertas abiertas del mundo entero...", anotó junto a la imagen.



Conoce el historial de amores de Sherlyn La vida amorosa de Sherlyn siempre está en el 'ojo del huracán'. Es una actriz que no tiene secretos para sus fans ni para la prensa. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir A principios del 2017 subió esta fotografía a su cuenta de Instagram: "Nunca serán suficientes las flores para la mujer que quieres! ❤️🙌🏼". Por el mensaje se comenzó a rumorar que ya estaba saliendo con alguien. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Tenía un año solterita, pero hace unos días sorprendió con la noticia de que ya tiene un nuevo galán. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Se trata del periodista Paco Zea, con quien se le relacionó en junio del 2016. Francisco es 13 años mayor que ella y ya anunciaron oficialmente su noviazgo en las redes sociales. Foto: Twitter | Univision 0 Compartir Ambos lo publicaron en sus cuentas de Twitter. Foto: Twitter | Univision 0 Compartir Sherlyn siempre ha dado de qué hablar por sus romances. En septiembre del 2016 se le relacionó un político del Estado de Puebla. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Según la revista TVNotas, la actriz de Antes muerta que Lichita estuvo saliendo con un nuevo pretendiente. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Al parecer le dio otra oportunidad al corazón después de su divorcio con Gerardo Islas. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Según la publicación, el romance de Sherlyn fue con el político Marcelo García Almaguer. Foto: Twitter | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Pero la polémica se suscitó porque él es gran amigo de su exmarido. Foto: Twitter | Univision 0 Compartir Marcelo García Almaguer es militante del Partido Acción Nacional (PAN) en el Estado de Puebla. Foto: Twitter | Univision 0 Compartir Tiene 41 años, es un experto en branding y especialista en estrategias de posicionamiento. Foto: Twitter | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Desde muy joven se metió a la administración pública en varios puestos. Foto: Twitter | Univision 0 Compartir En ese entonces, Sherlyn publicó un mensaje con el que dio mucho en qué pensar: "No está en mi naturaleza ocultar nada. No puedo cerrar mis labios cuando he abierto mi corazón. -Charles Dickens-". Foto: Instagram | Univision 0 Compartir La actriz ha demostrado que le gustan los hombres que no pertenecen al medio de los espectáculos. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Su exesposo Gerardo Islas es Secretario de Desarrollo Social en el estado de Puebla. Foto: Despierta América / Univision | Univision 0 Compartir Su matrimonio con la actriz duró año y medio, sin embargo a finales del 2015 se separaron. Foto: Televisa | Univision 0 Compartir Y a mediados del 2016 firmaron el acta de divorcio. Foto: Usuarios de Univision.com | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Esta pareja tuvo un lindo romance mientras duró, todo parecía indicar que estaban hechos el uno para el otro. Foto: Televisa | Univision 0 Compartir Sherlyn es tan guapa que ha tenido varios noviazgos, recordemos los más sonados. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Su primer novio formal lo tuvo gracias al melodrama Clase 406 en el 2002. Foto: Televisa | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Su relación con Aarón Díaz duró 8 meses y después se separaron. Foto: Twitter | Univision 0 Compartir Pero un año después el destino los volvió a juntar en la telenovela Corazones al límite, aunque sólo en el ámbito profesional. Foto: Twitter | Univision 0 Compartir Con Jorge Peralta tuvo un noviazgo que terminó en los tribunales, pues lo acusó de fraude por más de 2 millones de pesos. Foto: Twitter | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Este galán también fue pareja de Sabine Moussier, con quien procreó 2 hijos. La demanda se debió porque Sherlyn invirtió en un negocio con el empresario que nunca le pagó las ganancias obtenidas, por lo que fue a parar a la cárcel por varios meses. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Alejandro Medina es otro de las exparejas que tuvo la actriz. Del 2009 al 2011 tuvieron una relación intermitente. Foto: Twitter | Univision 0 Compartir Él es abogado, pero se fue a estudiar a Estados Unidos, por lo que la distancia hizo estragos y decidieron terminar, a pesar de que tenían muy buena quimica y se identificaban mucho. Foto: Twitter | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en En el 2009 Sherlyn grabó la telenovela juvenil Camaleones, en donde Pee Wee fue su pareja en la historia. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir En ese tiempo se rumoró que el romance traspasó la pantalla y mantuvieron una relación fugaz, aunque la actriz siempre dijo que sólo fueron amigos. Foto: Felipe Cuevas | Univision 0 Compartir Pee Wee también lo negó, pero en una ocasión el cantante confesó que gracias a las escenas que grabó con Sherlyn aprendió a besar. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en En el 2010 se le relacionó a Sherlyn con Alejandro Basteri, el hermano menor de Luis Miguel. Foto: Twitter | Univision 0 Compartir Una revista de espectáculos aseguró que se les había visto muy 'acaramelados' en un restaurante de la Ciudad de México, aunque Sherlyn aseguró molesta que sólo eran buenos amigos. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir El 2017 apenas está comenzando y dicen que 'año nuevo, vida nueva',por eso el corazón de Sherlyn ya tiene dueño. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir

Su peculiar manera de anunciar su amor a la lectura despertó burlas entre varios usuarios, quienes la acusaron de ser "pretensiosa", "ridícula" y "poco creíble"

"No es insulto ni nada, pero en serio, ¿quién se mete a la alberca a leer? Además con lentes oscuros", decía un comentario. "Claro, porque es hiper cómodo leer con gafas de sol y en una piscina. No m*mes", se quejaba otro.



El mejor regalo que me hicieron mis papás fue el amor por los libros, con eso me dieron las puertas abiertas del mundo entero... #diainternacionaldellibro A post shared by Sherlyn (@sherlyny) on Apr 23, 2017 at 1:33pm PDT



Después de tantos comentarios negativos, Sherlyn decidió agregar en su propia publicación su defensa:

"Jajajaja de verdad estoy impactada de tanto comentario, ahí les van varios puntos", señala. "He leído en los lugares más incómodos y cómodos del mundo y eso no determina que un libro sea bueno o malo. Evidentemente es una foto para Instagram, no por qué [sic] me pase las tardes leyendo dentro de una alberca (no se claven)".

"El libro es Cinco esquinas de Vargas Llosa uno de mis autores favoritos, desgraciadamente este libro no está en mi top 5 del autor peruano", indica.

"A los que se preocupan por si el libro sufrió daños, para su angustia les aclaro que está sano y salvo. Y esto es paro l@s que dicen que no se puede leer dentro de una alberca, o con lentes, o de pie: escriban un manual de cómo se debe leer, instrucciones y los horarios, pero lean, lean lo que sea! ( es muy triste saber que tienen más de 13 años y leer sus críticas con tremendas faltas de ortografía) lean como sea, con luz, con ruido, con gente, en movimiento, lean abran la mente y entonces pondrán más atención a las cosas que valen la pena. Un beso lectores", culmina, tajante.



