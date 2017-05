Shakira enfrenta rumores sobre si irá (o no) a la boda de Messi

Mucho se ha hablado de la supuesta mala relación entre Shakira y la novia del futbolista Lionel Messi. A pesar de que el argentino y Gerard Piqué han sido compañeros de equipo en el Barcelona por varios años, medios de comunicación constantemente han publicado rumores sobre los desaires entre sus novias al grado de asegurar que Shakira no asistiría a la boda de Messi por su enemistad con Antonella Roccuzzo.

La cantante colombiana decidió enfrentar los rumores en televisión argentina durante la promoción de su nuevo disco, El Dorado.



"No sé de dónde sacan eso", dijo Shakira en entrevista para Telenoche. "No lo entiendo para nada, porque muchas veces nos han visto juntas. A alguien se le ocurrió decir una tontería como esta y parece que ha tomado mucha fuerza el rumor este. Tenemos una relación excelente y si puedo ir a su boda y a la de Messi, iremos, porque Gerard y Messi son amiguísimos desde que eran pequeñitos”.

Shakira prefirió no aclarar si irá o no a la ceremonia. "Puede que sí. No lo quiero confirmar, pero puede que sí”, dijo.

Messi se casará con Antonella Roccuzzo, su novia de la adolescencia, el 30 de junio. La pareja se conoció a los nueve años en Rosario, sin embargo se separaron a los 13, cuando Messi se mudó de Argentina a España para jugar fútbol con el Barcelona. Messi y Roccuzzo se reencontraron cinco años después, durante unas vacaciones en las que el futbolista visitó su tierra natal. En 2007 la pareja retomó su relación formalmente. Este verano ambos regresarán a Rosario para dar el "sí" frente a sus familiares y amigos más cercanos.



