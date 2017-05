“Sentí una pistola en la nuca": Héctor Suárez narra cómo lo amenazaron a muerte

“Me hice pipí, no vivo en paz. No sé qué hacer, estoy muy asustado”, denunció el comediante mexicano, quien asegura fue amenazado por hablar "del gobierno y de la Presidencia".

El comediante mexicano Héctor Suárez sufrió una amenaza a punta de pistola a mediados de abril, según dijo en el noticiero Aristegui en vivo.

Los hechos sucedieron en un centro comercial en el estado de Morelos, cuando Suárez fue al baño. Al entrar no vio a nadie, sin embargo, una vez adentro, “siento una pistola en la nuca y una amenaza terrible, verbal, violentísima… cuando me puso el cañón, dijo: ‘Cuiden que no entre nadie al baño’”.

El sujeto le preguntó por sus hijos y su esposa y luego lo amenazó. “Te vamos a matar a ti hijo de tu perra madre”, dijo el hombre según Suárez.

“Me pidió que dejara de hablar del gobierno y de la Presidencia”, narró. El comediante de 78 años agregó que no sabe quién está detrás de esto, pero que no cree que sea la Presidencia: “No los creo tan estúpidos”.

“Estoy aterrado”, dijo. “Mi vida ya no es la misma desde ese día, estoy muy asustado, ya no por mí sino por mi familia”.



“No sé si es una advertencia… me hice pipí, no vivo en paz. No sé qué hacer, estoy muy asustado”, agregó.

Suárez narró que a finales de enero había sido amenazado por primera vez, cuando una camioneta azul sin placas se le acercó y no lo dejaba pasar. Tiempo después, el comediante volvió a ver la camioneta afuera del hotel en donde se estaba hospedando en la Ciudad de México y un hombre hizo un gesto de “bájale”.

Días antes, a mediados de enero, Héctor Suárez había publicado un video dirigido al presidente de México Enrique Peña Nieto en su canal de YouTube. El material, titulado ‘Sr. Presidente: ¡Ya váyase!’, alcanzó más de 700,000 vistas en dos días.



"En cuatro años, no ha hecho usted más que jod**, hundir, comprometer, desprestigiar y meter en problemas al país y a todos nosotros los mexicanos”, expresa el personaje de Suárez en el video. “Lo único que usted ha logrado con éxito es el repudio nacional".

Héctor Suárez dijo a la periodista mexicana Carmen Aristegui que presentaría una denuncia el martes ante la Procuraduría General de la República. Sin embargo, el comediante se mostró angustiado sobre este proceso. “No estoy a gusto, no estoy contento, no duermo… no sé las consecuencias que pueda tener esta denuncia”, dijo.

Aun así, el comediante dice que no eliminará sus comentarios políticos de sus funciones de teatro, las cuales ha continuado a pesar de las amenazas.

