Se siente culpable y rompe en llanto: Daniela Castro tiene hospitalizada a su hija y extraña a su mamá

La primer actriz Daniela Castro rompió en llanto en una charla con Univision Entretenimiento, en la que confesó sentirse culpable por no haber compartido tiempo suficiente con su madre, la señora María Antonieta Arellano, quien murió en 2009: “Me declaro culpable de… amo mucho mi carrera, pero me declaro culpable de no haber pasado suficiente tiempo con mi mamá. Podía haber pasado muchos más momentos, pero por mi carrera sacrifiqué muchos momentos hermosos con mi amada madre”.

La villana de telenovelas no pudo contener las lágrimas, pues se mostró visiblemente afectada por no haber estado al lado de su mamá cuando murió. Daniela se encontraba en Veracruz grabando la novela ‘Mi pecado’ cuando recibió la noticia de que su madre había fallecido, por lo que viajó directamente a la Ciudad de México para velarla y sepultarla, sin embargo aún no supera el no haberse despedido de ella en vida.



Daniela Castro además de ser una excelente actriz de telenovelas también es una extraordinaria mamá, así lo ha demostrado al paso de los años, pues a pesar de siempre tener trabajo no descuida ni un momento la educación de sus hijos. Alexa y Daniela han querido seguir los pasos de su talentosa madre, pues ambas estuvieron en la puesta en escena 'Titi y los deseos de Navidad', hecho que no puso nada contenta a la actriz, pues siempre quiso que tuvieran una infancia tranquila. Con el paso de los años sus hijas fueron creciendo y el parecido con Daniela era cada vez más evidente. Esta imagen fue publicada hace pocos días en la cuenta de Instagram de Daniela Castro, en donde pudimos ver que sus hijas ya no eran unas niñas y que el parecido físico con su mamá es realmente sorprendente, ya que ambas heredaron toda su belleza. Alexa y Daniela no dejan sola a su mamá ni un segundo, hace poco fuimos testigos a través de redes sociales que ambas acompañaron a la actriz al primer día de grabaciones de 'Me declaro culpable': "Mi primer día de grabación acompañada por mis hijas! #medeclaroculpable". Daniela Castro siempre ha estado muy al pendiente de sus hijas, eso las ha hecho muy unidas y hasta se consideran las mejores amigas. "Soy una mamá que cree en el amor firme, la disciplina de hoy en día y de toda la información que nuestros hijos pueden tener, no creo en el golpe, creo en el amor", confesó Daniela al 'El Gordo y La Flaca' hace algún tiempo cuando se le preguntó sobre cómo educaba a sus hijas. Daniela Castro ha defendido a sus hijas en situaciones bastante delicadas, pues cuando ambas hicieron su primera comunión una revista de espectáculos violó su privacidad y se metieron al evento para sacar algunas imágenes y exponer su intimidad. "Se me hace una revista sumamente corriente, nos han exhibido de muy mala forma y de verdad algo tenemos que hacer, no puede ser que sigamos permitiendo que invadan nuestra privacidad", dijo Daniela muy enojada hace años atrás, pues con tal de defender a sus hijas es capaz de todo. "A mis hijos no, yo no quiero exhibir a mis hijos, mis hijos no son artistas, han rebasado, han roto la línea de respeto y de ética, estoy verdaderamente harta", fueron las palabras de Castro ante este hecho ocurrido en el año 2013. Con el paso del tiempo Daniela Castro ha dejado que los medios de comunicación capten a sus hijas, pues ya están más grandes y es bajo su total consentimiento. Daniela le encanta recordar los momentos especiales con sus hijas en su cuenta oficial de Instagram, es por eso que procura compartir imágenes que le llenan el corazón de felicidad: "Recuerdo de este hermoso lugar con mi hija amada". Además de Alexa y Daniela también tiene un pequeño hijo, el cual lleva por nombre Gustavo, quien nació en enero del año 2013. El pequeño Gustavo llegó para cambiarle la vida a Daniela, esto por ser su primer varón, algo que anhelaba en la vida. "Mi bebé amado, me volví a enamorar, me trae loca, tengo dos hijas hermosas y maravillosas, pero la conexión con hombre es diferente, con un bebé niño es distinta, y bueno imagínate después de 10 años, pero ha traído una luz y bendición a nuestro hogar", así se expresó la famosa cuando Gustavo tenía sólo 8 meses de nacido. Mientras Daniela grababa 'Lo que la vida me robó', Gustavito acompañaba a su mamá a los foros de grabación, así Castro se aseguraba de que su hijo estuviera seguro y no se despegaba ni un sólo momento de él. Daniela Castro hizo una hermosa familia con Gustavo Díaz Ordaz, hijo de un expresidente mexicano. La familia Castro Díaz es fanática de los viajes y es que la actriz ha compartido algunas imágenes en donde se les ve recorriendo parte de Europa. Alexa y Daniela no siguieron los pasos de su madre, pero por su inigualable belleza podrían protagonizar cualquier tipo de historia.



Las lágrimas rodaban por su rostro denotando su dolor: “Al final del día sacrifiqué muchos tiempos, de eso me declaro culpable, eso ya no regresa”. Esa experiencia que marcó su vida para siempre le sirvió para valorar el tiempo con los suyos, por lo que hoy trata de estar mucho más cerca de sus tres hijos: “Por eso hago un espacio entre novela y novela también y me vuelvo loca, me coordino pero me vuelvo loca, las tengo conmigo todo el tiempo: a mi pequeño Gustavito que amo me lo traen, se lo llevan en locaciones; el sábado ya estoy agotada, pero sé que debo estar muy bien como mamá para cubrir todos esos momentos en los que no estoy”.

Actualmente la actriz está participando en la novela ‘Me declaro culpable’,donde dará vida a una villana bipolar, sin embargo, enfrenta otro problema familiar que no la deja disfrutar del todo este proyecto, pues su hija mayor de 14 años de edad atraviesa problemas de salud: “Ya me quiero ir (de la presentación), es algo muy sencillo lo de mi chiquita Dani… te amo hija y ya voy para allá -hizo una pausa para evitar el llanto-. Es algo muy sencillo pero que se necesita atender, va a tener una intervención muy pequeña, una laparoscopia”.



Daniela Castro está casada con Gustavo Díaz Ordaz III, con quien tiene tres hijos: Daniela, Alexa y Gustavo; las dos mujeres ya debutaron como actrices en 2016, en la obra de teatro 'Titi'.