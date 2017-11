Se acabó el amor: reportan fin del romance entre la actriz Jennifer Lawrence y el director de cine Darren Aronofsky

Jennifer Lawrence finalizó su romance con el director de cine Darren Aronofsky tras un año de relación amorosa. Aunque la pareja siempre mantuvo su noviazgo de manera discreta fueron captados en varias ocasiones derramando miel.

El flechazo entre la actriz de la saga ‘Los Juegos del hambre’ y el director de la película ‘Cisne Negro’ sucedió en plena filmación del filme de suspenso 'Mother!' que la estrella protagonizó junto a Javier Bardem y Michelle Pfeiffer.



La ganadora del Oscar- de 27 años- confesó cuando se le cuestionó sobre su noviazgo con Aronofsky, de 48 años, que iniciaron siendo buenos amigos para después formalizar su amor: “Es curioso, porque a mí ya me gustaba bastante cuando me eligió para protagonizar la película, pero él se comportó en todo momento como un profesional y eso no me hizo sentir mejor, la verdad”.



De acuerdo a medios estadounidenses, Lawrence finalizó en buenos términos con su ex ya que espera mantener contacto con Darren en un futuro sobre todo por el cariño y el respeto que en el pasado los unió.

