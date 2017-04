Santa Claus será un hombre gay en una relación interracial en un nuevo libro para niños

Esta Navidad, Santa Claus será retratado como un hombre negro gay en un nuevo libro de Harper Design, según confirmó la editorial a Time el martes. El libro, titulado Santa's Husband (o El esposo de Santa Claus), narrará la historia de amor entre un Santa negro y su esposo blanco, quienes viven en el Polo Norte.

El libro saldrá a la venta el 10 de octubre. El autor, Daniel Kibblesmith, es un escritor para el programa de The Late Show with Stephen Colbert y coautor de How To Win At Everything. Por su parte, AP Quach ilustrará esta parodia a los libros infantiles pensada para lectores de todas las edades.

La idea del proyecto comenzó con un tuit en diciembre de 2016 en el que Kibblesmith dijo que él y su pareja habían decidido que su futuro hijo sólo conocería a un Santa Claus negro. "Si ve a uno blanco, le diremos, 'Es su esposo'", escribió en Twitter.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: