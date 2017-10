Salvador Ibarra ya puede ver dos horas a la semana a la hija que tuvo con Martha Julia

El actor asegura que demostró ante tribunales mexicanos que no es alcohólico ni drogadicto, de lo que lo acusó su expareja y madre de su pequeña.

Luego de un largo proceso, durante el cual Salvador Ibarra acreditó ante las autoridades mexicanas que era apto para convivir con su hija de tres años y medio, el actor asegura que está feliz porque ya puede ver a Isabella, durante dos horas, todos los viernes.

Será el próximo mes cuando los actores acuerden de manera definitiva la pensión para la pequeña, así como los tiempos de vacaciones que elegirá cada quien.



Los problemas entre Salvador Ibarra y Martha Julia empezaron desde hace año y medio, luego de que su relación se enfriara. El actor contó a Univision Entretenimiento que primero optaron por poner distancia entre los dos, pero esto no limó las asperezas: “Decidimos darnos un tiempo porque nuestras formas de ver la vida son distintas, yo fui a terapia para salvar la relación y ver qué estaba fallando en mí, la invité a que tomara terapia pero nunca quiso, ella la verdad no tenía interés de salvar la relación”.

Después de seis meses Salvador decidió no seguir con la relación, pero estaba interesado en ocuparse de su hija y seguirla viendo, según reveló en exclusiva para Univision Entretenimiento: “Honestamente no podía hacerme ilusiones de tener una familia feliz, me alejé de ella pero seguía administrando su gimnasio, nos seguíamos viendo y era de alguna manera cordial; cuando dejé su negocio ella me comenzó a exigir que viera a la niña, pero mi vida ya no giraba alrededor de ella, sino de mi hija”.



“Comencé a pagarle una guardería a mi hija para que la llevara y yo la recogiera. Ella quiso una nana pero yo me negué porque en ese entonces no tenía novela, le di la opción de que la niña se quedara conmigo pero no quiso, ni siquiera lo vió como una opción”.

Salvador asegura que la aparente buena relación que llevaban se rompió cuando Martha Julia le faltó al respeto como padre: “Se llevó a mi hija a Ciudad Obregón y luego Culiacán para días después irse a Europa; dejó a mi hija encargada en Culiacán con su hermana. Al enterarme, yo fui a Culiacán por mi hija, pero luego llegó Martha Julia enojadísima”.

“Luego se fue a Miami a ver a su hijo y dejó a mi hija encargada con una sobrina, otra vez fui por mi hija y me la traje una semana conmigo. Al otro día que la entrego con su mamá, me entero que la señora puso una denuncia supuestamente porque soy alcohólico y drogadicto, además de interponerme una demanda por Violencia Familiar”.





En el proceso, la actriz buscaba quitarle la patria potestad para quedarse con la guardia y custodia de la pequeña, por lo cual Salvador fue sometido a diversos exámenes psicológicos, de drogas y de alcohol, de los cuales salió limpio. El actor decidió entonces utilizar dichas pruebas a su favor, no obstante estas acusaciones lo afectaron laboralmente. “No he trabajado como trabajaba, tuve que agachar la cabeza para que se diera todo y ahora con papeles en mano ya puedo comenzar a limpiar mi imagen”.