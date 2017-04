Salma Hayek explica por qué desea escuchar a Melania Trump

En un aparte durante la promoción del filme 'How to Be Latin Lover', la actriz mexicana de 50 años explicó lo que la motiva a conocer más sobre la obra de la primera dama de Estados Unidos.

A la actriz mexicana Salma Hayek le encantaría escuchar más sobre la obra de la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, porque le parece que como también es inmigrante, tal vez podría impactar el mensaje del presidente republicano Donald Trump.

Hayek, quien actualmente promueve el próximo estreno de la cinta 'How to Be a Latin Lover', explicó en entrevista con el NY Daily News, que durante estos cuatro meses de gobierno, la labor de Melania Trump no ha quedado muy clara, pues lo único que se ha conocido públicamente es su intención de trabajar contra el acoso a través de las redes sociales.

La madre de Valentina Paloma quisiera conocer, de boca de la primera dama estadounidense, quién es, qué siente sobre algunos asuntos en particular y "qué está planificando hacer", dijo al diario, donde consignó que entre sus planes no está reunirse con Melania Trump ni con su esposo. "Hay gente mucho más importante con la que ellos tienen que sentarse y dialogar", aseguró la actriz, casada con el multimillonario magnate francés François-Henri Pinault.

En concreto, uno de los mayores deseos de la protagonista del filme 'Frida' es conocer si como parte de la campaña contra el acoso en redes sociales, la primera dama podrá influenciar de una forma positiva en el discurso de su esposo. Según la actriz de 50 años, no cabe la menor duda de que "la diplomacia es mucho mejor a la hora de manejar cualquier asunto, en vez de las amenazas y el acoso a la gente".



