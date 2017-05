Sagitario – Viernes 5 de mayo 2017: Estarás viviendo una nueva fase sentimental

Algo que no comprendías cabalmente ahora se presenta en toda su extensión.

Un aviso: tu regente, Júpiter, está retrógrado y en aspectos con Saturno, también retrógrado en tu signo. Aunque no sea tu intención causar un problema, tus palabras podrían ser mal interpretadas por un compañero de trabajo o por un amigo, e inclusive hasta tu pareja sentimental y sin proponértelo te verías involucrado en una situación poco agradable. Lo que resuelvas hacer con tu vida amorosa podría estar mal encaminado, por tanto, actúa con moderación, no dejes que los impulsos emocionales sean tu guía sino más bien obra de una forma muy calmada. Afortunadamente tu inteligencia se impone y lograrás salir exitosamente de cualquier coyuntura imprevista.



publicidad

Amor

Hoy viernes la Luna está en Virgo y los planetas Júpiter, Saturno y el planetoide Plutón siguen retrógrados. Si hoy te guías por lo que ves o las apariencias solamente podrías estar llegando a conclusiones poco afortunadas y creer cosas que no son ciertas, sobre todo en el aspecto amoroso. Es importante que pongas los pies sobre la tierra este viernes y antes de juzgar conceder el beneficio de la duda.

Salud

No te desalientes por un malestar vago en tu cuerpo ni pienses que vas a empezar a sufrir dolores ni padecimientos a partir de ahora. Pasa revista a tus actividades de estos días y posiblemente en ellas esté la clave de lo que ahora te preocupa.

Trabajo

Una persona en tu empleo no te inspira confianza. Evítala para no complicarte, pero no comentes tus impresiones personales con otros compañeros de trabajo porque podrías verte envuelto en un chisme o murmuración muy perjudicial.

Dinero y fortuna

El dinero que buscas llegará a tus manos en el momento adecuado. Existen ondas planetarias a tu alrededor que te permitirán descubrir oportunidades de negocio y más que todo hacerlos de manera positiva. La fortuna llama a tus puertas, sagitariano.



Descubre lo que la Lluvia de estrellas trae para tu signo