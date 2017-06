Sagitario – Viernes 2 de junio 2017: Estabilizas tu vida amorosa

Las posiciones de tu regente Júpiter y el tránsito lunar te ayudan a poner orden en tus asuntos amorosos y en tu economía. Si has estado atravesando algún momento difícil podrás sacar adelante tus gastos, ponerte al día en tus deudas y empezar un nuevo ciclo financiero donde los contratiempos del pasado van a quedar sepultados en el olvido y lograrás éxito en tus gestiones. En el amor hay un toque de estabilidad que se irá consolidando a medida que transcurran estos próximos días de junio y tu regente Júpiter regrese al movimiento directo el día 9.

Amor

La Luna se está moviendo al signo de Libra, y los planetas Júpiter y Saturno, así como el planetoide Plutón siguen retrógrados, los demás están directos. Si has estado albergando dudas respecto a un amor que no te parece muy fiel hoy podrás descubrir si te engaña, o no, debido a la posición respectiva de Venus y la Luna en este viernes. Hoy tus preguntas tendrán respuestas concretas y atinadas.



Salud

Este es un ciclo para cuidar bien tu piel y tus pies. No dejes que el Sol reseque tu epidermis, protégete con cremas humectantes y de manera adecuada y lograrás contrarrestar los efectos de envejecimiento prematuro causado por la intemperie.

Trabajo

Lo que intuías o suponías acerca de los malos manejos de un compañero de trabajo o una persona envidiosa salen a la luz. Mantente alejado lo más posible de esa situación para no verte envuelto en algo que no te conviene. No le prestes atención.

Dinero y fortuna

Un poco de paciencia no te viene nada mal en este ciclo donde algunas cosas parecen estancarse sobre todo en el terreno económico. Afortunadamente estás entrando en un ciclo favorable y en muy poco tiempo verás resultados felices.



