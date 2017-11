Sagitario – Viernes 17 de noviembre 2017: Se avecina tu tiempo del éxito

Noticiero astrológico: La Luna está en Escorpión en vísperas del novilunio y hay lluvia de estrellas. Los planetas Urano y Neptuno siguen retrógrados. Las cosas son como son y punto. Las circunstancias están ahí y muchas veces no puedes transformarlas, pero lo que sí puedes cambiar de forma positiva es tu actitud ante ellas, la manera en que las enfrentas. Vas a lograr un acuerdo formidable con otra persona y si hubo problemas, disgustos o pleitos con tu pareja, en este viernes nuevamente la vida te sonríe y empiezas a ver la luz al final del túnel. ¡Tu felicidad renace en el aspecto amoroso, sagitariano! Habrá una buena noticia familiar que te inspirará notablemente y consolidarás aquello que parecía difícil.



publicidad

Amor

La energía planetaria es muy fuerte este viernes y al unirse con la lluvia de estrellas que están ocurriendo te ayudará a poner punto final a lo que no te conviene y empezar una nueva vida amorosa junto a quien realmente vale la pena, sagitariano.

Salud

Estarás más relajado y esta circunstancia favorecerá notablemente tu salud. Si llevas con calma tus asuntos y no te dejas envolver por las vicisitudes temporales tu mente y tu cuerpo marcharán armónicamente y te sentirás saludable.

Trabajo

Harás progresos muy importantes en tu trabajo, pero después, en horas de la tarde podrías sentirte defraudado si las cosas no marchan al ritmo deseado. No te desanimes y continúa con tu impulso inicial pues no debes permitir que tu fin de semana se malogre debido a esas circunstancias.

Dinero y fortuna

Ese proyecto que parecía imposible realizar comienza a dar muestras de materialización y las noticias son alentadoras. Tal vez debas poner un poco de dinero para hacerlo funcionar, pero el esfuerzo será recompensado con creces.

Ritual para atraer esa persona que te vuelve loco