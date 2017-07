Sagitario – Viernes 14 de julio 2017: Un toque cariñoso en tu vida

Ha llegado el momento de analizar sensatamente tu vida amorosa. No es posible vivir una doble vida y ser feliz. Haz lo posible por poner más orden en tu corazón y serás mucho más feliz. Iniciar un nuevo trabajo siempre causa tensiones e inquietudes. Si ese es tu caso tómalo todo como parte del proceso. Lo que ahora te parece difícil y complicado lo dominarás en muy poco tiempo. No te agobies, todo se solucionará pronto. Las perspectivas de una proposición asociada con un dinero o con un viaje corto son muy altas. Atiende bien lo que te van a ofrecer, es importante.

Amor

La Luna sigue en Piscis, moviéndose hacia Aries. Los planetas Saturno, Neptuno y el planetoide Plutón continúan retrógrados. Tu nivel de comunicación está en un tono elevado y tendrás mucho éxito en el amor hablando abiertamente lo que sientes en tu corazón. Una persona amada está planeando regresar a tu lado y debes concederle esa segunda oportunidad.



publicidad

Salud

No te descuides si anteriormente has tenido problemas con tu salud y estás sometido a tratamientos médicos. No vayas a dejarlos pensando que ya no los necesitas. Mantén siempre un nivel de atención a las señales de tu cuerpo.

Trabajo

Las ondas ambientales son promisorias si trabajas desde tu casa, o en ella. Este es un buen día para adelantar lo más que puedas y así evitarte situaciones tensas a mediados de semana. Los empleos domésticos están muy bien auspiciados.

Dinero y fortuna

Gozas de una excelente proyección mental con el tránsito de la Luna y la energía cósmica de este día singular. Tu dinero empieza a rendirte y tu intuición sagitariana realzada ahora con el tránsito de la Luna en tu signo opuesto te permitirá colocarlo en buenos negocios y aumentar tus ingresos.

Ritual para vender tu carro





También te puede interesar: