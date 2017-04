Sagitario – Sábado 8 de abril 2017: Arreglas esa situación

El sextil que está ocurriendo y la influencia de tu regente Júpiter se combinan para crear un escenario especial en el que vas a descubrir algo muy hermoso dentro de tu vida íntima. Aprovecha este fin de semana para disfrutar con tu familia, tu pareja y tus amigos. La energía que pongas en el cultivo de estas relaciones afectivas dará resultados prometedores. No sigas insistiendo en lo que ya pasó y adáptate a las nuevas circunstancias presentes. Es tiempo de mirar al futuro sin dejar de vivir el presente, ahí está la clave.

Amor

Hoy sábado la Luna está en Virgo moviéndose hacia Libra, los planetas Venus, Júpiter y Saturno están retrógrados. Un encuentro sugestivo te colocará en el camino de una persona que podrá cambiar tu manera de ver la realidad desde un punto de vista afectivo. No te inquietes, el amor está envolviéndote y lo que pasó no tiene por qué gravitar en esta nueva relación.



Salud

Si vas a trabajar con sustancias irritantes debes extremar tus precauciones, sagitariano, ya que hoy esos órganos están muy vulnerables. Cuídate si padeces glaucoma y si no te has evaluado la visión, es hora ya que lo hagas. No te descuides.

Trabajo

En estos momentos existe un gran potencial en tu trabajo para sacar adelante tus tareas atrasadas y al mismo tiempo avanzar a una mejor posición. No es fuera de tu empleo donde está el éxito sino en tu propia posición.

Dinero y fortuna

Cuando se trata de cuestiones económicas es menester poner los pies sobre la tierra y pisar bien el terreno donde uno camina, algo que tu signo práctico y diligente saber hacer muy bien. Tendrás la oportunidad de realizar una buena inversión

