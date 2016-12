Sagitario – Sábado 24 de diciembre: Sorpresas en el amor

Con el cambio planetario actual que está ocurriendo este fin de semana y en tu nuevo “año de vida”–comenzado desde que terminó tu ciclo de cumpleaños- posiblemente debas enfrentar una situación de tu pasado que no quisieras recordar, pero tendrás la fuerza de voluntad indispensable para salir bien de todos los encuentros que tengas. Particularmente, en tu vida amorosa, hay una especie de resurgir o reverdecer y te sientes nuevamente lleno de entusiasmo e ilusiones. Lo que parecía a punto de perderse se arreglará felizmente. Estos días finales del año serán únicos e inolvidables.

Amor

La Luna se encuentra en Escorpión. Todos los planetas están directos, excepto Urano, y Mercurio que es el único que sigue retrógrado en tránsito por Capricornio. Estás muy sensible durante este ciclo planetario y hoy te sientes aludido personalmente por comentarios que no están necesariamente dirigidos contra ti. Esa forma de reaccionar exageradamente ante las observaciones te causa penas innecesarias, además, no tiene nada que ver con la naturaleza de tu signo sagitariano.



Salud

No desoigas consejos ni tomes a la ligera las recomendaciones de tus médicos pues una actitud indolente y desenfadada en tus problemas de salud podrían causarte complicaciones evitables totalmente con un poco más de cuidado, ya lo sabes.

Trabajo

De nada sirve que un día lo hagas todo bien si al otro día descuidas los detalles. Aunque te hayan felicitado por un trabajo anterior no se puede vivir de los logros pasados sino cada día debe ser un reto a tu inteligencia y tu capacidad productiva que ahora está en ascenso.

Dinero y fortuna

Lo más adecuado es que mantengas una actitud discreta en este día y te mantengas alejado de los comentarios asociados a las actitudes poco confiables de quienes manejan dinero en tu medio. Un chisme puede hacerte perder dinero o enredar tu economía.