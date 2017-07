Sagitario – Sábado 15 de julio 2017: Evita discutir con personas ignorantes

Cuando te percates que quien trata de discutir contigo algún tema es alguien fanatizado, ya bien sea por religión o política no sigas la discusión porque perderías tu tiempo y no sacarías nada en claro. Esos preciosos minutos de tu vida empléalos mejor en algo concreto y positivo. Si alguien quiere vivir en la ignorancia y no es capaz de aprovechar un buen consejo, un ejemplo o un razonamiento, no tiene caso insistir. No te dejes influir por personas negativas que te van a quitar el ánimo ni tampoco gastes energías mentales ni nerviosas discutiendo con gentes que no tienen más que hacer que perder su tiempo.

Amor

La Luna está en tránsito por el signo de Aries acercándose a la fase Cuarto Menguante. Los planetas Neptuno, Saturno y el planetoide Plutón siguen retrógrados. Tus reacciones sentimentales de hoy estarán tocadas por la sensibilidad y la cordura y te maravillas de la forma apacible en que canalizas las energías de tu signo del elemento fuego. Un día para la intimidad, para vivirlo y disfrutarlo sin que nada ni nadie te lo impidan.



Salud

La Luna de hoy sensibiliza tu sistema nervioso y puedes sentirte ansioso o con inquietudes de ansiedad inexplicables. No te inquietes pues no se trata de nada anormal sino una corriente astral algo inestable que muy pronto terminará.

Trabajo

Espera noticias muy pronto relacionadas con un asunto legal que a su vez tiene que ver con tu trabajo o las posibilidades de un empleo nuevo. No te desanimes ante los contratiempos, pues todos pasarán en su momento y habrá prosperidad. Recuerda que aún estás bajo los efectos del tránsito retrógrado de Saturno en tu signo y por ese motivo hay demoras y situaciones imponderables, pero temporales.

Dinero y fortuna

Tus ideas sobre la economía y los negocios son claras y tus percepciones correctas. Sigue tus corazonadas y podrás poner tu dinero en donde más te conviene en estos momentos, pero no descuides las opiniones de expertos, Sagitario.



