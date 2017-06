Sagitario – Sábado 10 de junio 2017: Cuidado con las indiscreciones

Existen personas muy negativas a tu alrededor observando todo lo que haces y dices y podrían surgir malas interpretaciones. En los momentos más difíciles surge siempre la solución y ahora, con tu regente Júpiter, directo, habrá muchas opciones que deberás aprovechar para no perderlas cuando aparezcan. Se avecina una etapa feliz en la que habrá una hermosa reconciliación o reencuentro con quien realmente vale la pena. La expansión que está ocurriendo ahora en tu signo con el tránsito directo de tu regente se extiende a varias áreas de tu vida, Sagitario.

Amor

Es sábado y la Luna se mueve al signo Capricornio. Todos los planetas siguen directos, excepto Saturno y el planetoide Plutón que aún transitan retrógrados. Espera un poco antes de tomar una decisión sentimental fuerte que implique terminar con alguien amado y empezar un rumbo nuevo pues hoy podrías estar impulsivo y quizás estarías actuando basándote en una emoción del momento.



publicidad

Salud

Dedica más tiempo a la parte de tu cuerpo que muchas veces descuidas: tus pies. Es hora de darle el tratamiento que merecen, usar aceites suavizantes, colocarlos en una tina con agua tibia y sales, darles un masaje y ponerlos en alto. Reposa.

Trabajo

Serénate a la hora de tomar una importante decisión laboral porque si te dejas arrastrar a un impulso emocional podrías perder tu posición en tu trabajo y al mismo tiempo causar problemas y conflictos en el lugar donde estás empleado.

Dinero y fortuna

Continúa haciendo las cosas como las has venido haciendo y no te preocupes por los comentarios ajenos a tus asuntos económicos. Este no es un ciclo para hacer lo que otros quieran que tú hagas sino para seguir tus propias intuiciones.



Jupiter entra, aprovecha todas las oportunidades que tiene para ti