Sagitario – Números de la suerte 9 de diciembre 2017

Libra

Este tránsito es lo que más necesitabas en este período para inyectar un toque entusiasta y picante a tu relación que podría haber estado entrando en un tono algo rutinario y aburrido. No olvides que para que la llama del amor no se apague hay que ser creativo y divertido, original e imaginativo. Tú eres así, pero últimamente has dejado que las preocupaciones de índole familiar o laboral te hayan inquietado. Con este tránsito todo se transforma positivamente impartiendo tu horóscopo ese tono vivaz que necesitabas. Foto: Shutterstock | Univision

0 Compartir