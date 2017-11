Sagitario – Miércoles 8 de noviembre 2017: Un regalo cósmico que te alegrará el día

Noticiero astrológico: Ya comenzó el tránsito de Venus por Escorpión. Júpiter, tu estupendo regente, continúa su tránsito directo por un signo del elemento fuego. Posiblemente te sientes muy confiado, si padeces de alguna dolencia crónica y ahora te has mejorado. No obstante, no comprometas tu salud haciendo caso omiso de tus tratamientos y régimen de vida, y mucho menos te autorrecetes. Se presentará la ocasión para sostener una conversación abierta con una persona que te interesa mucho. Aprovecha la influencia de tu regente y lánzate a esa aventura sentimental. Verás como rinde resultados positivos.



Amor

Hoy miércoles la Luna transita por el signo de Cáncer y los planetas Urano y Neptuno siguen retrógrados. Exprésate libremente y con toda la sinceridad del mundo. Tus palabras serán apreciadas y podrás disfrutar de un toque de intimidad que acrecentarán los lazos afectivos existentes en tu relación actual. El amor requiere ese toque personal.

Salud

Es hora de ir pensando en la posibilidad de un cambio de tratamiento, médico o clínica si no te sientes satisfecho de la manera en que te están atendiendo ahora. Tu salud no es cosa de juego y debes priorizar este aspecto tan importante de tu vida.

Trabajo

Si al concluir tu jornada laboral experimentas una sensación de plenitud es señal que estás haciendo algo útil y esa percepción te place mucho. Si por el contrario, tu trabajo no te gusta, ve pensando cambiarlo por lo que de veras te agrada y satisface.

Dinero y fortuna

Las noticias son favorables si alguien te debe dinero, o si estás esperando un pago, un cheque o alguna pensión. Es un buen día para organizar tus papeles, escribir cartas para solicitar créditos.



Aprovecha para expresar tus emociones