Sagitario – Miércoles 7 de junio 2017: Di esa palabra esperada

Harás muchas cosas que habías dejado pendientes y terminarás los proyectos que habías comenzado recientemente. Es un día y una noche para disfrutarlo íntimamente, entregarte a la vida con todo tu corazón, sin limitaciones ni complejos de culpa. No te quedes esperando que el amor llegue a la puerta porque si no te mueves no resolverás nada. Te invitarán a un sitio junto a otras personas. No dejes de ir, te conviene. Estás en un tono sexual alto así que si tienes una pareja estable cuídate del embarazo si aún no te sientes preparado para tener hijos pues es una responsabilidad muy fuerte. Se arregla un problema legal.



Amor

Hoy miércoles la Luna transita por tu signo, Sagitario, y los planetas Saturno, Júpiter y el planetoide Plutón siguen retrógrados. Muchas cosas que hoy puedes decir podrían perjudicarte si hablas sin meditar la consecuencia de tus palabras. Si no tienes nada agradable que comentarle a tu pareja, mejor cállate y no estropees este día tan hermoso con una pelea absurda.

Salud

La presión arterial y el ejercicio físico están indisolublemente unidos. Si has estado sufriendo de hipertensión recientemente consulta con tu médico sobre la posibilidad de empezar inmediatamente un plan de actividades enérgicas.

Trabajo

Te estás moviendo emocionalmente y esto podría causar trastornos si tu empleo exige concentración y detalles, pero si la actividad laboral que desarrollas es de índole física entonces esa energía se volcará positivamente en tu trabajo actual.

Dinero y fortuna

Tendrás la oportunidad de recibir un dinero extra procedente de una venta importante y un regalo que llega a tu vida en un buen momento. Una persona amiga te ayudará mucho en el aspecto económico. Escúchala atentamente.



La Luna en Sagitario trae fe y optimismo



Venus y Mercurio inciden en todos los signos en el amor y la comunicación