Sagitario - Miércoles 4 de octubre 2017: No esperes ¡decídete ya!

Noticiero astrológico: Estamos en las vísperas del plenilunio de octubre con la Luna en la fase de Luna llena en el signo de Aries. El tono de entusiasmo que te rodea durante este fin de semana es muy alto y con esa actitud resuelta conquistarás lo que deseas, sagitariano. No olvides que de tu voluntad y disposición dependen en gran medida los resultados que obtienes en la vida. La confluencia astral que existe en estos momentos tiene mucha relevancia en la forma que tendrás para mirar la realidad de tu situación, en el amor y vida en general. Dentro de pocos días tendrás en tus manos esos documentos o papeles que tanto has deseado tener desde hace tiempo y no lo habías logrado aún. ¡Hay buenas nuevas, Sagitario!



Amor

La Luna está en Aries y los planetas Urano y Neptuno siguen retrógrados, los demás planetas están directos. Quien menos pensabas se pondrá en contacto contigo y te hará objeto de tus halagos, alegrías y sueños. Algo muy interesante está a punto de suceder en tu vida amorosa. No dejes pasar esta oportunidad en que la felicidad toda a tus puertas y el amor te sonríe, Sagitario.

Salud

Es hora ya de incluir de manera definitiva tus planes de ejercicios cotidianos dentro de tu rutina diaria. Moverte, accionar tus músculos y articulaciones, es tan importante como alimentarte o descansar y tú lo sabes bien.

Trabajo

Desde temprano se te acumularán muchas tareas, responsabilidades y hasta alguno que otro problema menor que deberás solucionar durante el día para que no te sientas preocupado durante el fin de semana. No te inquietes. Mañana jueves que es tu día zodiacal te sentirás más aliviado en tus responsabilidades.

Dinero y fortuna

Durante estos días sientes una inspiración súbita que te colocará en el camino correcto a la hora de adquirir dinero y mejorar tu economía. Alguien muy ligado al mundo de la comunicación se te acerca y te ofrece una oferta interesante que debes analizar cuidadosamente.

