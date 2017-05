Sagitario – Miércoles 3 de mayo 2017:Te darás cuenta de todo, en el amor, en el trabajo

Escuchas algo inquietante, Sagitariano. Razónalo y aprovéchalo, pero no lo comentes con terceros para evitar indiscreciones. Si descubres que una relación reciente no te conviene y decides retirarte a tiempo, no esperes más. Escucha tu intuición y si es ese tu sentir no dilates la decisión y sigue los dictados de tu conciencia antes de envolverte más en una cuestión amorosa que no ves claramente. Hay algunos problemas en tu trabajo de los cuales debes alejarte. No comentes los secretos de compañía con tus compañeros y si te enteras de algo embarazoso mantén la discreción en todo momento.

Amor

La Luna está en tránsito por Leo. Los únicos planetas retrógrados son Júpiter, Saturno y el planeta enano Plutón, ya Mercurio está directo. Tu actitud refrescante y buen humor te proporcionarán momentos muy felices junto a tu pareja que considerará tus ocurrencias sexuales muy divertidas y atinadas. La chispa que pones en tu intimidad alegra tu relación.



Salud

Mantenerte sano tanto física como mentalmente debe ser tu prioridad. Deja ir de tu vida lo que te molesta o preocupa, al menos por hoy. Si no puedes resolverlo enseguida no debe ser una carga para tus nervios ni alterar tu metabolismo.

Trabajo

Los tránsitos planetarios de hoy te ayudan a poner un toque de originalidad en todo lo que hagas. Tu trabajo resultará muy bien impactado y podrás culminar los proyectos atrasados en tu agenda. No te desanimes por los contratiempos.

Dinero y fortuna

Si algo no está funcionando bien en tus asuntos económicos es hora de tomar acción inmediata. Una actitud pusilánime o indecisa no conduce a nada y solamente retarda las acciones legales. Asesórate bien y actúa con decisión en todo momento.



Mercurio llega con un impacto positivo para todos, descubre qué te depara