Sagitario – Miércoles 15 de noviembre 2017: No siempre tienes toda la razón

La conjunción de Venus-Júpiter y el amor en Cáncer



Tu sensibilidad está a flor de piel

Estarás sumamente sensible bajo el efluvio de la conjunción por lo que es recomendable que no saltes enseguida a conclusiones, no vayas a tomar las palabras que escuches de forma personal sino más bien opta por la ecuanimidad porque las apariencias pueden ser engañosas, pero con tu sensibilidad e intuición exquisitas verás la diferencia entre la mentira y la verdad. Foto: Shutterstock | Univision

