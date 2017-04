Sagitario – Miércoles 12 de abril 2017: Tu fuerza de voluntad todo lo puede

Este ciclo que estás viviendo, Sagitario, demanda de ti atención y cuidado puesto que con planetas retrógrados en tu horóscopo tiendes a saltar enseguida a conclusiones, inclusive muchas de ellas falsas por estarte guiando por apariencias. Sin embargo, un aspecto de tu personalidad, tu mente avanzada e inteligente, te ayudará a descifrar los mensajes ocultos que te están llegando a través del lenguaje extraverbal –corporal- de quienes te rodean.

Amor

La Luna está en Escorpión y los planetas Mercurio, Venus, Júpiter y Saturno siguen retrógrados. No te dejes arrastrar a situaciones de confrontación emocional con la persona que amas y pon en marcha los recursos internos de tu signo sagitariano. Resolverás las dificultades sentimentales con cariño, y con una mayor atención a tu pareja como tú sabes hacer cuando te lo propones.



publicidad

Salud

Tu temperamento rebelde podría causarte problemas si te pones a hacer las cosas a tu modo pues esa actitud no es lo más conveniente si padeces de algún malestar que requiere observación médica. No te descuides y no complicarás tu salud.

Trabajo

El éxito de hoy consiste en poner las cosas en su sitio y no obrar solamente por impulsos. Si vas a hacer algo, armoniza tu iniciativa con tus condiciones laborales reales para que tus ambiciones no excedan tus posibilidades y deseos.

Dinero y fortuna

Si los resultados que estás logrando en un negocio son positivos no te detengas, sigue por ese camino, y si encuentras resistencia adáptate a tus realidades, en especial cuando de dinero se trata, pues habrá mucho en juego dentro de poco.



Descubre cuál es el planeta que rige a tu signo