Sagitario - Martes 7 de noviembre 2017: Brillarás en sociedad

Noticiero astrológico: Este martes comienza el importante tránsito del planeta Venus por el signo Escorpión. No es conveniente quedarte en casa sino más bien circular socialmente para ampliar tus horizontes pues ahora la influencia de Venus es propicia para todo lo relacionado con la familia, las relaciones y amigos y sobre todo, sagitariano, para iniciar algún tipo de vinculación sentimental con alguien que representa mucho para ti y que hasta ahora no lo habías valorado en su extensión. Estos días previos al inicio de tu ciclo de cumpleaños están marcados por el tono del entusiasmo, de la alegría y la dicha. Algo que parecía difícil de conseguir se obtiene de una forma expedita y rápida, no te impacientes, estarás viviendo pronto una excitante aventura de tu realidad emocional, Sagitario.



Amor

Hoy martes la Luna se mueve al signo de Cáncer y los planetas Urano y Neptuno siguen retrógrados. Empieza el tránsito de Venus por Escorpión. Tu vida amorosa se envuelve con un tono de alegría y empezarás a vivir nuevamente un romance intenso. Te encuentras hoy en el mejor período de las reconciliaciones y los arreglos con una persona amada. Todo es posible ahora.

Salud

Confía en tu intuición que hoy se encuentra muy afinada y te permitirá detectar anormalidades en tu salud. Escucha esa voz interior y sigue el ritmo normal de tu cuerpo sin exagerar. Una alimentación más balanceada es todo lo que necesitas.

Trabajo

No hay obstáculos insuperables para ti en este día pues cuentas con una combinación impresionante de intuición y conocimientos, los cuales, unidos a tu experiencia, serán la clave para ponerte en el lugar correspondiente en tu empleo y si no lo tienes, encontrarlo.

Dinero y fortuna

Recibes noticias relacionadas con un pago atrasado y podrás pagar a tiempo una cuenta importante. Te circunda una buena onda de desarrollo económico y en solo muy pocos días empezarás a ver los resultados positivos en tu bolsillo.



