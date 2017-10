Sagitario – Martes 31 de octubre 2017: Te preparas para una etapa excitante

Noticiero astrológico: Termina el mes con la Luna en tránsito desde Piscis al signo de Aries. Algo importante está por ocurrir en tu vida asociado con el regreso de una persona influyente que tiene negocios y puede darte un buen impulso en tus finanzas y asuntos de dinero en estos momentos. Si resurge un romance medio olvidado en tu vida amorosa no te niegues a ti mismo la oportunidad de ser feliz. No hay nada peor que lamentarse por algo dejado inconcluso debido a temores, y ahora, con esta Luna pisciana, entiendes mejor el gran tesoro que conlleva tener siempre una actitud positiva en la vida. Se avecinan muy buenas cosas para ti durante estos próximos días, sagitariano.



Amor

Este martes la Luna se desplaza desde el signo de Piscis hasta Aries y los únicos planetas retrógrados son Urano y Neptuno. En este día el tránsito de la Luna te coloca en una posición de ventaja respecto a tu pareja sentimental. Lo que deseas lo puedes conseguir, así que adelante, no te dejes llevar por una decepción amorosa, insiste.

Salud

La salud no es un tema para jugar. No la pongas en manos de personas que son incompetentes y charlatanas, no saben nada de medicina y te utilizan como conejillo de indias o de laboratorio para sus experimentos e improvisaciones.

Trabajo

Tu actitud interesada en la superación no está pasando desapercibida por tus superiores, y aunque ahora no te lo demuestren están observándote de cerca. Si estás buscando empleo o una mejor posición la primera quincena de noviembre será estupenda en ese sentido.

Dinero y fortuna

Pesa cuidadosamente las ventajas y desventajas de una resolución económica importante y una vez que te hayas decidido avanza resueltamente en el camino escogido para lograr resultados. No vaciles, compra y vende, no perderás dinero.



