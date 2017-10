Sagitario – Martes 3 de octubre 2017: ¡Importantes decisiones a la vista!

Noticiero astrológico: La Luna sigue en Piscis y hay un estupendo trino planetario de tu regente, Júpiter. Vive a plenitud este día y lo que te digan no permitas que te incomode, deja que entre por un oído y salga por el otro, si no te interesa. Evita las fricciones familiares ya que se te acercan parientes que querrán imponerte su punto de vista y complicarte la vida con sus impertinencias. Debes mantenerte firme para que no te vayan a desalentar con palabras o frases de desánimo. Si tienes algún proyecto en mente mejor no lo divulgues y mantenlo para ti puesto que hablar demasiado podría perjudicarte.

Amor

Hoy martes la Luna está en tránsito por el signo de Piscis y los planetas Urano y Neptuno continúan retrógrados. El hermoso trino planetario de tu regente Júpiter está creando lo que se llama el momento ideal para que tu vida amorosa se expanda y enriquezca. Algo inesperado surge en tu medio social que te colocará frente a quien tiene las cualidades que buscas en una persona para establecer una relación de amigos, o tal vez algo más.



Salud

Con la posición astral presente, los malestares asociados con la circulación periférica, y aquellos sagitarianos que tienen problemas de várices o trastornos similares notarán una gran mejoría. Asimismo si te han indicado alguna cirugía o procedimiento estás en un buen momento planetario para realizártela.

Trabajo

Muy buen ciclo para los sagitarianos desempleados y aquellos que están buscando una nueva posición dentro de su empresa. Este último trimestre del año se abre con múltiples posibilidades, sobre todo dentro del plano del comercio y servicios públicos donde tendrás muy buena posición.

Dinero y fortuna

Es tiempo de reflexión. No te adelantes a invertir en un negocio que no conozcas bien puesto que ahora tiendes a actuar de una forma algo precipitada y si no estás bien informado de lo que te proponen podrías cometer un error y perder dinero.

