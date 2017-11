Sagitario – Martes 28 de noviembre 2017: Momento de ahorrar tu dinero

Noticiero astrológico: La Luna se desplaza al signo de Tauro, y el único planeta retrógrado sigue siendo Urano. En el aspecto económico estás entrando en un ciclo en que debes ahorrar y no malgastar. El dinero que ahora guardes te será muy útil en pocos días. Este martes debes ser muy objetivo y cuidadoso con las cuestiones legales. Abre los ojos. Si te piden tu firma, un aval de crédito o recomendación, ten mucho cuidado y no te dejes engañar. No vayas a invertir tu dinero en un negocio que decididamente no tiene posibilidades de éxito por estar administrado de manera deficiente.

Amor

Si dices lo que te viene a los labios sin tomar en consideración el alcance de tus palabras podrías estar causando pena a quien no lo merece. No es correcto herir a quien bien te ama. Después lamentarías tu imprudencia y falta de sensibilidad. En el amor, no te adelantes a prometer algo que luego te resultaría muy difícil cumplir.



Salud

Continúa tu ritmo de vida y en vez de tratar de hacerlo todo en un día, efectúa tus tareas poco a poco y haz las cosas paulatinamente. Así tu salud no se resentirá y cuando haya terminado este ciclo habrás mejorado tu figura y tu peso corporal.

Trabajo

Aprovecha las circunstancias favorables que ahora están surgiendo en tu trabajo y haz los contactos pertinentes para obtener ese empleo que buscas y mejorar tu posición laboral dentro de tu empresa. Este es tu martes para organizarte bien.

Dinero y fortuna

No todo son flores en la vida, y cuando surgen las espinas entre las rosas debes cambiar tu forma de mirar para adaptarte a tu realidad. Si algo no está ahora funcionando en tu escena económica, elimínalo ya, pero no te lamentes más pues esa actitud no va contigo ni con tu signo sagitariano.

Ritual para conseguir trabajo o un mejor puesto