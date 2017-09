Sagitario– Martes 19 de septiembre 2017: Tienes luz verde, ¡actúa ya!

Noticiero astrológico: La Luna sigue en Virgo en vísperas del novilunio de septiembre que será mañana día 20. Este martes es posible, que debido a situaciones ajenas a tu voluntad, surjan algunas interrupciones a tu intimidad. Si compartes tu casa con parientes debes armarte de paciencia para evitar discusiones. Trata de salir con tu pareja a un sitio donde tengan privacidad para disfrutar su vida sexual sin intromisiones. Tienes luz verde para actuar en ese proyecto que te da vueltas en la cabeza ya que habrá resultados exitosos.

Amor

La Luna está en el signo de Virgo y los planetas Urano, Neptuno y el planetoide Plutón siguen retrógrados. Las situaciones emocionales que te causaron conflictos en el pasado han quedado atrás y ahora con este nuevo ciclo frente a ti puedes resolver muchos problemas sentimentales y sacar adelante tu vida amorosa.



Salud

Debido a la posición planetaria actual estás muy sensible en términos de salud y fácilmente influenciable. No te dejes impresionar por las palabras de personas hipocondríacas que llegarán a tu lado exagerándolo todo. Si les prestas atención acabarás sintiéndote todos los malestares habidos y por haber en el mundo.

Trabajo

Hay compañeros de trabajo muy alterados a tu alrededor, confusos y nerviosos. No te guíes por sus rumores si te vienen con comentarios sobre despidos en tu trabajo o algo similar. Si alimentas esas murmuraciones y temores terminarías ofuscado tú también y eso es lo menos conveniente para ti.

Dinero y fortuna

Baja a la tierra y no sigas esperando que el dinero caiga del cielo, una lotería o un sorteo. Si no actúas con tus propias manos y haces lo que debes hacer ahora mismo no saldrás de un aprieto económico. ¡Tú puedes salir a flote!

19 de septiembre – Ritual para abrir ciclos emocionales en Luna nueva