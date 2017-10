Sagitario – Lunes 9 de octubre 2017: Tu realidad está cambiando

Noticiero astrológico: Estamos en las vísperas del importante tránsito de Júpiter que ocurre cada doce años y mañana tendrá lugar desde Libra a Escorpión. En tu empleo o profesión se presentará una excelente oportunidad para la cual debes irte preparando desde estos momentos. Procura ir aprendiendo lo básico de un idioma extranjero pues en poco tiempo el conocimiento de esa lengua te proporcionará dinero en un campo de trabajo hasta ahora poco explorado por ti. No hay nada que perdonar ni lamentar cuando dos personas se aman, sagitariano. Se presentará la oportunidad de rehacer la relación y encaminarte hacia una nueva etapa de felicidad, armonía y pasión. A partir de mañana la influencia de tu regente Júpiter, en tránsito, cambiará radicalmente tu vida, para lo mejor.



Amor

La Luna continúa transitando por Géminis. Los planetas Urano y Neptuno siguen retrógrados. No comentes con tu pareja actual los asuntos íntimos del pasado si no viene al caso, sobre todo si se trata de aclarar algo de uno de los ex cónyuges porque en estos momentos las palabras que se dicen no quedan en el aire y puedes ser mal interpretado. Muestra tu desenfado sagitariano y tu sentido optimista en todo momento.

Salud

Las incidencias planetarias actuales te vuelven propenso a las infecciones en tus genitales así que redobla tus cuidados a la hora de tener tus relaciones íntimas, particularmente si tu vida sexual es muy activa y con parejas diferentes. ¡Cuidate!

Trabajo

En este ciclo astral para echar a andar un plan de trabajo novedoso y atrevido requieres la colaboración de los demás. No trates nunca de imponer tus ideas, sino de convencerlos con argumentos. Si no trabajas en equipo no lograrás nada. Felizmente todos te apoyarán en tu empeño.

Dinero y fortuna

El dinero y la fortuna no llegan de manera fácil y los contratiempos que enfrentas son parte del proceso, y una forma de ayudarte a aprender en el proceso mientras dura el tránsito de tu regente Júpiter. Deja atrás los temores y aplica audazmente tus ideas económicas.



