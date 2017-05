Sagitario – Lunes 8 de mayo 2017: Se aclaran malentendidos

Finalmente obtienes lo que has buscado tanto. Más… Por Profesor Zellagro

Algo que constituye una parte importante de tu vida y que ha estado difícil de resolver va a convertirse en una realidad. Las demoras ocurridas se deben en parte a la influencia retrógrada de tu regente Júpiter y de Saturno en tu signo sagitariano. No obstante, debes actuar con más interés y mostrar tu dedicación a la persona amada ya que hay cierto aire de indiferencia que podría comprometer tu relación o una amistad incipiente que promete mucho, si solamente te atreves a actuar. Haz lo que sabes debes hacer, tú puedes.

Amor

Este lunes la Luna está en tránsito por el signo de Libra moviéndose a Escorpión. Los planetas Júpiter, Saturno y el planetoide Plutón están retrógrados. Si has estado amando en silencio a una persona que te enloquece y no te habías atrevido a dar el primer paso, no sigas vacilando y actúa con decisión sin estar esperando que sean otros los que resuelvan tus asuntos. Te envuelve un tono de decisión y acción.



publicidad

Salud

Un buen examen por un oculista calificado no solamente te ayudará a rectificar a tiempo cualquier problema de la visión sino descubrir alteraciones orgánicas a través del fondo del ojo. Es hora de visitar al oftalmólogo y revisar la vista.

Trabajo

Conquistarás triunfos laborales en la medida que dejes atrás esas compañías de personas parlanchinas, negativas y murmuradoras las cuales te hacen perder tiempo con sus falacias y distraen tu atención de lo más importante. Un aviso: abstente de usar tu celular en tu horario de trabajo.

Dinero y fortuna

Ten lista una reserva de dinero pues dentro de pocos días posiblemente te enfrentes a gastos imprevistos y debas solicitar algún préstamo a una entidad o institución bancaria. Este día es ideal para revisar tus estados de cuenta actuales y proyectarte hacia nuevas metas.

Aplica y descubre el poder de las pirámides