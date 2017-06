Sagitario – Lunes 5 de junio 2017: ¡Evita los celos, eso no va contigo!

Si estás soltero o soltera y te sientes inclinado a aceptar una proposición de alguien que no conoces bien, ten cuidado. No te lances emocionalmente ante la primera persona que veas porque podrías estarte dejando llevar por apariencias y no actuar de una manera sensata en una decisión sentimental. Espera antes de decir “no”, o “sí”, analiza y luego actúa. En estos momentos, con el tránsito lunar al elemento agua y al intenso signo escorpiónido tiendes a estar impulsivo y a decir lo primero que se te ocurra. Hay ciertas situaciones que se escapan a tu control.

Amor

La Luna está en Escorpión y tanto Júpiter como Saturno y el planetoide Plutón siguen retrógrados, los demás planetas están directos. Una promesa puede ser incumplida así que no te confíes demasiado en lo que te hayan dicho respecto a matrimonio, compromiso serio o vivir contigo porque hoy hay gentes algo exageradas en tu entorno.



Salud

Se está moviendo una energía planetaria vital en tu horóscopo que te permitirá salir de problemas de salud asociados con la columna vertebral, los huesos en general y articulaciones. Tus malestares crónicos empiezan a tener mucho alivio. Si conduces un auto no dejes de ponerte el cinturón de seguridad, evitarás accidentes.

Trabajo

Tu manera de pensar es realista y con la lucidez mental que disfrutas podrás aplicar tu experiencia y talento en tu trabajo. Si por otra parte estás desempleado ahora es el momento ideal para salir a buscar empleo, y conseguirlo.

Dinero y fortuna

Concéntrate más en el negocio que ahora tienes entre tus manos, aunque por supuesto, no descuides las oportunidades de inversión laterales. Tus actividades económicas actuales prosperarán y podrás respirar tranquilo en ese sentido, pero no te adelantes a firmar ni prometer nada hasta que estés bien informado de todo.