Sagitario – Lunes 17 de abril 2017: Un toque romántico envuelve tu vida

Lo hermoso te aguarda en un encuentro sensible.

La irrupción de la Luna en el elemento tierra este día trae un tono romántico a tu vida y te sientes envuelto por una onda amorosa y sensible. No te impacientes a la hora de tomar una determinación, especialmente si la misma tiene que ver con tu relación sentimental o las posibilidades de establecer una vida en pareja. Este ciclo tienes a tu regente, Júpiter, retrógrado y esto puede causar algunos malentendidos si no eres lo suficientemente cuidadoso antes de obrar. Sé muy prudente.

Amor

Hoy lunes la Luna está transitando por Capricornio. Los planetas Mercurio, Júpiter y Saturno continúan retrógrados. Es hora de superar los errores del pasado, no te culpes de nada y vive tu realidad actual con más seguridad. Recuerda que tú eres el signo espontáneo, desenfadado y de buen humor por naturaleza, aplica en tu vida amorosa esas cualidades.



Salud

Tu salud está recibiendo una influencia sanadora y gracias a tus cuidados constantes te recuperas muy bien de un proceso clínico o una operación reciente.

Trabajo

No te distraigas a la hora de salir de casa y ve directamente a tu gestión. Podrían surgir algunos contratiempos, pero la buena noticia es que sabrás cómo los vas a sortear y sacar adelante de una manera efectiva y directa.

Dinero y fortuna

Deberás resolver aún ciertos asuntos pendientes para salir adelante con tu dinero. Vete preparando para una inversión importante que te va a arrojar dividendos en estos próximos días. Anímate, da ese paso que estás esperando dar.



