Sagitario – Lunes 15 de mayo 2017: Un día de muchos ajustes y transformaciones

Es un tiempo de ajuste, mudadas, cambios y viajes. Lo que más te inquieta se solucionará de una forma expedita y rápida. Vas a estar expuesto a diferentes opiniones y circunstancias, sagitariano. El que no tiene opinión propia siempre contradice lo que dicen los demás. Tu vida interior, sensible e intuitiva, se fortalece con un sentido más práctico de la realidad. Tu signo, del elemento fuego, está ahora bajo un fuerte impacto planetario surgido por la acción de Júpiter tu regente, en aspectos retrógrados y la incidencia de Venus en tu elemento todo lo cual crea un aura motivacional única en tu vida.

Amor

Hoy lunes la Luna continúa por Capricornio, pero moviéndose al signo de Acuario. Los planetas Júpiter, Saturno y el planetoide Plutón están retrógrados. Si estabas preocupado por tu vida sentimental hay buenas noticias para ti. El amor está dándote vueltas y si insistes lograrás derretir los corazones más duros y encender la pasión en tu vida. Tú sabes darle un toque intenso a tu intimidad, y eso es lo que ahora debes hacer para no perder el terreno que has ganado.



Salud

No hay límites para ti si así te lo propones, pero es menester que ejerzas tu voluntad para no dejarte abatir por incidentes desagradables, mucho menos si la báscula indica unos kilos de más. No te inquietes, sigue tus planes de salud aunque haya habido una recaída no te preocupes, en la vida no importa caer, lo principal es saber levantarse.

Trabajo

Tu vida laboral está ahora en el umbral de una importante transformación que te ayudará a dar un salto hacia adelante en todo. Es hora de tomar medidas concretas para superar todo aquello que te impide tu desarrollo, mejorar tus métodos de trabajo y proponerte avanzar resueltamente hacia tus metas.

Dinero y fortuna

Resolverás tus problemas financieros de manera admirable. Las interrupciones que hubo están asociadas a los tránsitos retrógrados en tu signo, algo que se está neutralizando con la acción directa de otros planetas en tu horóscopo sagitariano.