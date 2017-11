Sagitario - Lunes 13 de noviembre 2017: Proposiciones importantes

Noticiero astrológico: La Luna se está moviendo al signo de Libra. Este es un buen ciclo amoroso, pero al mismo tiempo algo inseguro si aún sigues pensando en alguien del pasado que te causó daños emocionales. Debes ser muy consecuente contigo mismo y no caer nuevamente en una situación que finalmente te cause nostalgias y sentimientos negativos encontrados. Son muchas y variadas las diferentes opciones que están surgiendo frente a ti, y algunas de ellas son realmente impresionantes por lo buena que son. Abre tu corazón y no dejes que los pensamientos pesimistas de los demás te contagien y entristezcan.

Amor

La Luna se mueve al signo de Libra mientras los planetas Urano y Neptuno continúan retrógrados. Estás muy receptivo y sensible, como una esponja o una magneto. Lo que te digan o hagan en estos días repercutirá más fuerte que en otras ocasiones, por eso, no te sugestiones, ama, déjate amar, y no te entristezcas. Lo que se avecina es muy positivo, lo único que debes hacer es aprovechar esa energía.



Salud

Estás en un tono impresionable. No vayas a los extremos, debes ser moderado en lo que comas, hagas o decidas respecto a tu salud pues si te dejas llevar por anuncios y propaganda comercial cometerías errores.

Trabajo

Este lunes es bien complicado pues el día prácticamente no alcanza. Separa tiempo dentro de tu agenda para atender a tu familia pues en ella está la fuente de tu inspiración en este ciclo. El éxito te acompaña y si te sentías inquieto por un problema laboral lograrás superarlo rápidamente.

Dinero y fortuna

Deberás tomar cuidado extremo con tu dinero para no obviar cuestiones importantes asociadas con efectivo y pagos, sobre todo tus obligaciones con bancos y entidades financieras. De esa manera no te complicarás en situaciones que te creen problemas en los próximos días.