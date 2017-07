Sagitario – Lunes 10 de julio 2017: Continúas en un ciclo de conquistas y logros

A un jefe virgo le gusta juzgarte con microscopio. Siempre te dirá qué espera de ti y te dará retroalimentación que puede ser brusca, así que no te irrites. No intentes animarlo, hacerle bromas, chistes o ser su amigo. Tampoco le regreses la crítica porque no le gustará. Pero no es tan malo como suena, ya que son firmes, consistentes, honestos y justos. Foto: Shutterstock | Univision

