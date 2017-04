Sagitario - Lunes 10 de abril 2017: El agua recupera su nivel

Este es tu día de la recuperación de valores y la confianza en ti mismo, sagitariano. Saldrás bien de un problema difícil asociado con una mentira o algo extraño que puede haberte sucedido en días recientes y que pudo haber causado fricciones entre tú y un amigo o una pareja. Felizmente todo queda superado, y el amor y la amistad renacen fuertemente en tu paisaje sentimental. Descubres nuevas formas de aumentar tus ingresos económicos y sacar adelante un negocio que parecía destinado al fracaso. Tu signo sagitariano está atrayendo el dinero.

Amor

La Luna continúa transitando por el signo de Libra en vísperas del primer plenilunio de abril que ocurrirá mañana martes. Los planetas Mercurio, Venus, Júpiter y Saturno están retrógrados. Hay un gran revuelo en tu vida sentimental pues es muy posible estés viviendo bajo los fuertes efluvios de un encuentro que te haya impactado emocionalmente y estés considerando la posibilidad de iniciar una relación.



Salud

La salud que hoy disfrutas es el resultado de tus acciones pasadas. Mantén tu ritmo de vida y no hagas cambios si te sientes saludable y bien. Cuando algo funciona no hay por qué estar inventando cosas nuevas. Sigue tus planes.

Trabajo

No te ocupes en los tropiezos anteriores ni pierdas energías lamentándote por lo que no puedes resolver. Si perdiste un empleo concéntrate en conseguir otro y no te estropees la vida quejándote. ¡Mucho optimismo es lo que ahora necesitas!

Dinero y fortuna

Convierte una prioridad el terminar un trabajo que dejaste a medio hacer y no permitas que termine esta semana laboral sin haberlo hecho pues en la medida que lo realices obtendrás dinero y ganarás más. Concéntrate y verás resultados.