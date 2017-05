Sagitario – Jueves 25 de mayo 2017: No actúes precipitadamente, es tu día zodiacal

¡Llegó el novilunio de mayo! Este es tu día zodiacal, sagitariano, y con el efluvio del novilunio tu intuición está recibiendo buenas ondas planetarias que te ayudarán a recuperar la confianza perdida en cuestiones sentimentales y sacar adelante tu vida emocional. Durante esta etapa se afina tu sexto sentido y te encontrarás de golpe con un dinero inesperado en medio de un viaje también imprevisto asociado con alguien recientemente conocido o una persona que en el pasado tuvo muy buenos lazos de amistad contigo, pero que está en otros caminos y otros rumbos en estos momentos.

Amor

La Luna está en Géminis en la fase del novilunio que hoy ocurre en todo el mundo. Los planetas Júpiter, Saturno y al planetoide Plutón están retrógrados aún. Sigue tus impulsos y tu intuición que ahora con la influencia del novilunio está muy atinada. Poco a poco ganarás un terreno sentimental que parecía perdido, pero que gracias a tu insistencia y constancia se recupera y entonces las cosas serán mejores que antes. El amor no es una fantasía en tu vida, sino una realidad.



Salud

No vayas a inquietarte por algún síntoma poco habitual que tengas pues muchas veces el organismo reacciona de una forma imprevista ante las circunstancias. Un cambio que te preocupe, si persiste lo deberás consultar con tu médico, pero no salgas corriendo enseguida pensando que tienes algo malo, cuando no es así.

Trabajo

¿Necesitas empleo? No te desanimes si inicialmente cometes algunos errores porque al empezar algo nuevo esto no es un problema serio. El aprendizaje es un proceso de ensayos y errores y en la medida que te aplicas a ellos verás resultados sorprendentes. Si estás con un buen trabajo no te inquietes, simplemente trata de superarte cada día más.

Dinero y fortuna

Estás muy claro intuitivamente con la acción del novilunio así que no te extrañe si tienes algún tipo de sueño que te incline hacia la fortuna con un número afortunado en un casino, lotería, rifa o concurso. Si te sientes inspirado, es hora de tentar el azar, sagitariano.



