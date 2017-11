Sagitario – Jueves 23 de noviembre 2017: Luna en un signo compatible contigo ¡impulsos!

Noticiero astrológico: Hoy la Luna está moviéndose desde Capricornio hasta Acuario. El único planeta retrógrado es Urano, todos los demás están directos. No te guíes por chismes y toma tus propias decisiones. Si eres prudente no habrá nada que lamentar ¡al contrario! No siempre tienes la razón, y a veces, aún teniéndola, es menester ceder con tal de mantener la armonía y seguir disfrutando una buena relación. Se te presentarán ocasiones de demostrar tus conocimientos y talento en una gestión nueva en la cual se necesitan personas con tu experiencia. Ese salto laboral te ayudará y producirá un aumento de tus ingresos económicos.



Amor

Aunque sientas que tu pareja no es del todo sincera contigo no ahondes ni investigues demasiado como si fueras un detective privado buscando faltas ajenas. Si la cuestión no es grave, mira hacia otro lado, y disfruta la vida. Será mejor para ambos.

Salud

No hay motivos para inquietarte por algunos malestares súbitos ya que con la tensión de estos días los nervios están en un estado de excitación perenne y puedes sentirte indispuesto sin razón aparente. Toma las cosas con calma.

Trabajo

Aunque no te llegue la promoción esperada en este momento tus asuntos laborales están bien encaminados y los problemas legales asociados con tu status o tu condición de trabajo están recibiendo soluciones muy favorables para ti.

Dinero y fortuna

Debes estar atento a todos los pormenores cuando se hable de dinero y leer bien lo que firmas. Las horas de la mañana serán propicias para comunicar tus proyectos y trabajar con otros en la solución de cuestiones económicas que serán provechosas.

