Sagitario – Jueves 22 de diciembre: Eliminas los obstáculos y avanzas con determinación

No pospongas tus asuntos urgentes, hazlo todo en su momento. Más…

La fortuna te sonríe y por eso es importante que no pospongas los asuntos urgentes que has estado dejando para última hora, sagitariano. No olvides que en las relaciones sentimentales hay que regar, atender, cuidar y cultivar pues de lo contrario corren peligro de marchitarse. Tendrás la fuerza de voluntad para salir adelante de los problemas que surjan debido tal vez a una mala interpretación entre tú y otra persona, algo que felizmente se soluciona ahora que tienes de tu parte la energía directa de tu regente, el planeta Júpiter, directo, combinado con la posición de la Luna en tránsito, una estupenda combinación.

Amor

La Luna sigue transitando por el signo de Libra moviéndose a Escorpión. Los planetas Mercurio y Urano continúan retrógrados. Los efluvios planetarios que te están rodeando influyen de manera positiva en tu horóscopo y te permiten obtener resultados felices frente a esa persona esquiva que parecía no querer estar junto a ti.



Salud

La influencia lunar en un signo de tu elemento, tierra, te ayudará mucho en ese sentido pues tu voluntad se fortalece y lo que te propongas conseguir podrás realizarlo. ¡Adelante, no vaciles, sagitariano!

Trabajo

Vas a resolver muchos asuntos atrasados de manera fluida y sin muchas dificultades. No obstante, recuerda que si no te organizas bien puedes tener problemas futuros a partir de la próxima semana laboral.

Dinero y fortuna

Si tienes negocios con tu familia deberás actuar con mucho tacto y sensibilidad a la hora de plantear tus dudas o temores respecto a la forma en que se está manejando la economía porque pueden herirse susceptibilidades personales, Sagitario.