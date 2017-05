Sagitario – Domingo 7 de mayo 2017: Una relación que puede cambiar tu realidad

Si estás en medio de una relación, éste es tu ciclo de revitalización. Si estás solo, o sola, prepárate para la aventura. No confíes mucho en lo que escuches o los rumores que lleguen a tus oídos porque durante este día hay confusión y la gente tiende a ver la realidad según sus perspectivas, y no de una manera objetiva, lo cual podría causarte serias dificultades si te dejas arrastrar a su mundo de exageraciones, sospechas y supersticiones. Sigue tus intuiciones, pero matízalas con un toque de inteligencia, no ciegamente. Así evitarás cometer errores, aplica tu tradicional carácter jovial, deportivo y filosófico y no tendrás dificultades.



Amor

La Luna continúa transitando por Libra. Los planetas Júpiter, Saturno y el planetoide Plutón están retrógrados. Aprovecha esta onda astral en la que causas un impacto fuerte y una primera impresión cautivadora en un encuentro casual. Quizás surja una amistad la cual en poco tiempo se traduzca en romance o algo más.

Salud

Hay buenas noticias pues tu horóscopo está bien influido en este día. Te sientes bien de salud, lo cual te ayudará mucho a aprovechar tus horas de manera creativa, tanto en el hogar como en tu trabajo, centro de estudios o en las actividades programadas por ti.

Trabajo

Si estás en espera de una reunión de trabajo importante, saldrás muy bien, pero no debes dejarlo todo a la improvisación, sino prepararte adecuadamente, no sólo llevando tus papeles en orden sino también con una presencia impecable y bien vestido según la ocasión.

Dinero y fortuna

La inspiración para obtener dinero te llega en forma de un sueño. Analízalo y atiéndelo porque en sus símbolos pueden surgir situaciones y números que bien interpretados te ayudarán a canalizar tus energías al lugar adecuado y así aumentar tus ingresos.