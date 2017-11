Sagitario – Domingo 5 de noviembre 2017: Te estás preparando ya para lo que vendrá después

Cuando sueñas la muerte tuya o la de alguien querido no te asustes pues generalmente indica larga vida y lo que te está señalando es que estás preocupándote desmesuradamente por tu salud, o por el contrario, que no lo estás haciendo lo suficiente.

Soñar con seres queridos difuntos es parte del proceso del amor y recordación que se tienen de quien tanto tiempo compartió nuestras vidas, pero ahora no está. No son malos augurios.

