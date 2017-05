Sagitario – Domingo 28 de mayo 2017: ¡Dinero a la vista!

Habrá encuentros impactantes con gente cuya personalidad te atraerá en grado sumo y te inclinará a su lado. Pronto habrá un vuelco muy positivo en tu situación sentimental y vivirás lo que hasta ahora te parecía imposible, difícil o inalcanzable. Estás en un período de una gran excitabilidad sentimental y hoy posiblemente te enamores a simple vista, no te excedas. El toque feliz que este movimiento imparte a tu vida se extiende a tu realidad sentimental y también a la económica pues habrá dinero y fortuna en todo lo que ahora emprendas.

Amor

Este domingo la Luna continúa en Cáncer, pero ya moviéndose hacia Leo. Los planetas Júpiter, Saturno y el planetoide Plutón siguen retrógrados. Debes atender tu vida amorosa con detalles, ternura y dejando a un lado imposiciones o exigencias, recriminaciones o quejas. Es hora de poner a funcionar tu desenfado sagitariano.



Salud

Tener mascotas en tu casa puede ayudarte a aliviar tus tensiones y descargar energía nerviosa cuidando y acariciando tu animalito preferido. Relajarás tus nervios notablemente.

Trabajo

No te empecines tratando de hacer las cosas a tu manera y razona con los demás, tú sabes cómo hacerlo, pero no muestres el lado inestable de tu personalidad pues entonces los demás se aprovecharían de tus debilidades.

Dinero y fortuna

¡Ya tienes luz verde para proceder y ejecutar los ambiciosos planes que te has propuesto realizar en tu vida económica! No obstante, no confundas la improvisación con el entusiasmo, tu actitud debe ser cautelosa y discreta para evitar complicaciones.