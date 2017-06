Sagitario – Domingo 25 de junio 2017: No te calles frente al amor, di lo que sientes

No temas expresarte, habrá oídos receptivos para ti.

Se abre un horizonte estupendo para ti en el que los sueños acariciados durante tanto tiempo atrás empiezan a materializarse y cobrar forma. No habrá nada imposible en tu agenda, pero recuerda, debes matizar tu intuición con un sentido práctico, tomar acción y no esperar a que las respuestas caigan volando del cielo. Actúa decididamente y notarás como todo cambia a tu favor. La energía directa de tu regente, Júpiter, augura regresos y al mismo tiempo encuentros intensos cargados de emoción. No te calles frente al amor, di lo que sientes en tu corazón y lograrás lo que hasta ahora te parecía imposible.



Amor

Este domingo la Luna continúa en tránsito por Cáncer aunque empieza a moverse hacia Leo en el inicio del mes sinódico. Los planetas Saturno, Neptuno y el planetoide Plutón están retrógrados. Es hora ya de actuar más como sagitariano y dejar atrás las reminiscencias del pasado, las tristezas y recriminaciones y proponte a ti mismo ser tan feliz que nada ni nadie pueda perturbar tu tranquilidad mental. Estás iniciando un ciclo formidable en el que lo que considerabas imposible puede convertirse en realidad.

Salud

Este domingo empléalo en tu salud. Si has estado preocupado por un cambio en tu organismo explora tu régimen de vida y si descubres alguna situación estresante trata de resolverla. No siempre los problemas corporales tienen un origen infeccioso, muchas veces son de origen nervioso.

Trabajo

Si estás buscando empleo te vas a enterar de ofertas de trabajo envidiables que vale la pena considerar especialmente si tus ocupaciones están asociadas con el sector de las comunicaciones, la prensa, el servicio público y las relaciones sociales en general. Este período que se inicia hoy será muy productivo.

Dinero y fortuna

Hay buenos negocios en perspectiva, pero antes de darle tu dinero a una persona honesta, pero inexperta, busca asesoramiento. No te guíes únicamente por los buenos deseos, en cuestiones económicas el conocimiento es indispensable y si no hay esas premisas pueden ocurrir desastres.



