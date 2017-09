Sagitario – Domingo 24 septiembre 2017: La Luna en tu signo te inspira en el amor

Noticiero astrológico: Ocurre el tránsito de la Luna desde Escorpión hasta tu signo Sagitario. Podrías sentirte herido por un rumor infundado o chisme que llegue a tus oídos. Para ser feliz solamente necesitas concentrarte en tu presente, y vivir a plenitud. Estás muy susceptible y cualquier cosa que te diga tu pareja podrías interpretarla mal. No tomes la vida tan en serio y serás más feliz, además, ese tipo de actitud no tiene nada que ver con las cualidades y naturaleza de tu signo de fuego, Sagitario.

Amor

Es domingo 24 de septiembre la Luna está moviéndose al elemento fuego, o sea, al signo de Sagitario, mientras que los planetas Urano, Neptuno y el planetoide Plutón siguen retrógrados. Tal vez te sentiste algo defraudado con la actitud de cierta persona, desilusionado o decepcionado, pero ahora comprendes que la realidad es otra y renace en tu vida ese sentimiento que pensaste se había extinguido.



Salud

Si tomas medidas y no te extralimitas en tus actividades diarias lograrás reponer tus energías y mantener un nivel de salud aceptable. Aunque no te sientas del todo bien, no te des por vencido y continúa esforzándote. Pronto te recuperarás.

Trabajo

Estás empecinado en buscar soluciones en el lado equivocado. No te encierres en tus propias decisiones. Hay situaciones imprevistas en tu trabajo que requerirán de tu originalidad y flexibilidad mental para resolverlas exitosamente. Una puerta se cierra, pero otras se abren.

Dinero y fortuna

Deberás cambiar tu dirección económica y colocar tu dinero en otro lado si la forma en que lo tienes invertido no está arrojándote los resultados esperados. La intuición está de tu parte, pero debes utilizar tu experiencia y aplicar tu voluntad.