Sagitario – Domingo 14 de mayo 2017: No albergues recuerdos tristes

Esto puede resultar contraproducente pues si no se cuida y ama, ella misma entonces no podría cumplir su función ya que se agotaría en el empeño. Pase lo que pase te entenderá bajo cualquier circunstancia pues sabe siempre ponerse en el lugar de los demás, nos da la sensación de “saberlo todo” de nosotros aunque no hayamos abierto la boca. Foto: Thinkstock LLC/Picture Quest

0 Compartir