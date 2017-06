Sagitario – Domingo 11 de junio 2017: Muy buen día para tus asuntos

Extrema tu precaución a la hora de aclarar situaciones sentimentales con la persona amada para no decir palabras hirientes en medio de una acalorada discusión. Cuando estés enojado es cuando realmente demuestras el control que tienes sobre ti mismo. Si te alteras, respira hondo, cuenta hasta 10, o más, y luego habla. Hay buenas perspectivas concernientes a un asunto legal o judicial que en pocos días va a tener solución. No te desalientes ante la primera negativa, insiste, no será fácil, pero lo conseguirás. En el amor se respira un aire de cambios, alentador, algo que te renovará desde adentro, totalmente, Sagitario.

Amor

La Luna está en tránsito por el signo de Capricornio y los planetas Saturno y el planetoide Plutón son los únicos que están retrógrados, los demás están directos. Disfruta a plenitud esta semana que estás iniciando ya que algo que has estado deseando desde hace tiempo empieza a verse más cerca de lo que pensabas. Ese amor ausente regresará así que ¡anímate!



Salud

Si prestas atención a lo que tu cuerpo te dice descubrirás muchas maneras de mejorar tu salud y encontrar soluciones alternativas no tradicionales para tus malestares, tales como los masajes, aromaterapia, quiropráctica y otros similares.

Trabajo

Si sales de compras hoy podrás encontrar ofertas valiosas asociadas con libros, equipos e instrumentos que te ayudarán a superarte laboralmente y aumentarán tu valor como empleado en el centro de trabajo donde estás ahora colocado.

Dinero y fortuna

Una amistad que hace tiempo no ves arroja luz sobre un proyecto económico muy productivo. Escucha sus consejos y recomendaciones pues su experiencia te será muy útil en estos momentos y podrás efectuar buenas inversiones con tu dinero.