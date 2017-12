Rubí Ibarra hace a un lado la música urbana para cantar tema de Los Temerarios

A partir de su fiesta de XV años la vida de Rubí Ibarra sigue cambiando: la 'quinceañera más famosa de México' inició una carrera musical que la llevó al género urbano, el cual según personas cercanas a la joven no era el preferido de don Crescencio, su papá. Hoy lanza otro sencillo: ‘Mi vida eres tú’, canción que hicieran famosa Los Temerarios y que apunta a ser un gran acierto para su carrera.

En un video que dura 56 segundos en su canal de YouTube, la quinceañera más famosa de México canta el tema que fuera uno de los más característicos de la agrupación conformada por Gustavo y Adolfo Ángel, y que hasta ahora supera las 13,000 visitas a tan solo cinco días de publicado el material.



Hasta ella se sorprende del cambio: mira a Rubí Ibarra antes y después de la fama Rubí Ibarra ha hablado varias veces sobre el peso de la fama, de qué le gusta hacer en su tiempo libre y confesó que no tiene novio y nunca la han besado. Foto: Instagram infobaeamerica | Univision 0 Compartir De ella ya sabemos muchas cosas. Rubí Ibarra García ha confesado que hubo mucha gente que la hizo llorar cuando empezaron a aparecer los memes después del video de invitación a su fiesta de XV años que se hizo viral. Foto: @RubiIbarraMusic | Univision 0 Compartir En esta foto, por ejemplo, la han criticado bastante. La foto fue subida el 23 de octubre a su Instagram en el marco de la Teletón de Honduras. Foto: Instagram Rubí Ibarra | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en En la foto Rubí se ve bastante mayor y con un look atrevido. Sin embargo, ella luce segura e, incluso, les envió saludos a sus haters en Instagram: "besos a mis haters", escribió. Foto: Instagram Rubí Ibarra | Univision 0 Compartir A pesar de su juventud, Rubí tiene bien puestos los pies en la tierra y siempre se muestra orgullosa de sus orígenes, sus papás y de ser "de rancho", como ella misma ha hecho. Foto: Instagram Pulso Online | Univision 0 Compartir De ella sabemos que, antes de que la avalancha de fama, veía programas de televisión sobre crímenes y documentales de naturaleza. A ' Primer Impacto' le dijo que quisiera estudiar criminología. Foto: @RubiIbarraMusic | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Los periodistas le han preguntado que si ha tenido alguna vez un novio. "No", ha respondido con timidez. Foto: Instagram sandragph | Univision 0 Compartir En su año de fama, la popular quinceañera viajó por primera vez a Estados Unidos como invitada especial a la gala de Premio Lo Nuestro. Allí pudo conocer a muchos de sus ídolos del mundo de la música y habló de cómo será el disco que está preparando. Foto: @RubiIbarraMusic | Univision 0 Compartir En Miami, Rubí Ibarra conoció a Thalía, CNCO y visitó el mar por primera vez en su vida. Foto: Instagram rubibarraoficial | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Aquí se le ve en las playas de Matamoros, en la frontera con Estados Unidos. Foto: @RubiIbarraMusic | Univision 0 Compartir Durante sus XV años, pocos lograron sacarse la selfie con Rubí. Foto: Instagram _simple_idea | Univision 0 Compartir Hoy, en sus viajes, la gente la saluda y le pide selfies. Foto: @RubiIbarraMusic | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Rubí Ibarra había anunciado que debutaría mundialmente como cantante este 20 de febrero, pero su casa disquera emitió un comunicado en el cual informó que el lanzamiento será a finales de marzo, cuando no sólo se escuchará su canción sino también el video. Foto: Instagram elnorte | Univision 0 Compartir Video Visa Records, de Dallas, Texas, para que grabara su primer disco en el género 'pop grupero'. Rubí había expresado que prefería estudiar y prepararse antes de lanzarse como artista, pero no pudo rechazar el ofrecimiento que le hizo la disquera, de Dallas, Texas, para que grabara su primer disco en el género 'pop grupero'. Foto: @RubiIbarraMusic | Univision 0 Compartir Su disquera es la misma del cantante y actor Pablo Montero, pero no confirman si el nuevo disco de la debutante intérprete contará con un dúo entre ambos.

Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Ni Rubí ni su casa disquera han adelantado los títulos de las canciones que contendrá su disco. Foto: @RubiIbarraMusic | Univision 0 Compartir



Rubí no descarta seguir cantando música úrbana y espera sorprender el próximo año a sus fans con otro tema para bailar: “Gracias a todas las personas que me brindan su apoyo y se toman el tiempo para escribirme cosas lindas y palabras de aliento para seguir adelante. Esto es por todos ustedes, los amo. No dejaré de cantar música urbana, me encanta y lo seguiré haciendo muy pronto”.

Además la joven aprovecha su fama para hacer buenas obras, como este 10 de diciembre que viajó a Honduras para participar en el teletón de aquel país, donde resultó toda una celebridad para los jóvenes de aquel país.



Y aunque para algunos la voz de Rubí tiene similitudes con la de Alicia Villarreal, lo cierto es que esta joven está cada vez más preparada para subir al escenario, pues espera en un futuro estar nominada a importantes premios.



Se espera que el próximo año Rubí comience con más fuerza que nunca, pues en 2018 la quinceañera más famosa de México cumplirá la mayoría de edad.